Окупація Луганська: російський БТР наїхав на цивільний автомобіль

В окупованому Луганську трапився інцидент: російський бронетранспортер (БТР) наїхав на цивільний автомобіль.
Про це повідомив Артем Лісогор, голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) у своєму акаунті в Telegram.
Про це повідомив Артем Лісогор, голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) у своєму акаунті в Telegram.
Інформація про деталі інциденту, зокрема про час та обставини події, не була надана.
На опублікованому відеоматеріалі видно бронетранспортер із символікою окупантів, який зіштовхнув цивільний автомобіль на перехресті.
На опублікованому відеоматеріалі видно бронетранспортер із символікою окупантів, який зіштовхнув цивільний автомобіль на перехресті.
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