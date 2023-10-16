Окупація Луганська: російський БТР наїхав на цивільний автомобіль

16:51 16 жовтня Київ, Україна





Про це повідомив Артем Лісогор, голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) у своєму акаунті в Telegram. В окупованому Луганську трапився інцидент: російський бронетранспортер (БТР) наїхав на цивільний автомобіль.Про це повідомив Артем Лісогор, голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) у своєму акаунті в Telegram.

"В окупованому Луганську БТР переїхав цивільне авто. Ось так, у центрі міста будь-кого може просто переїхати БТР, або вантажівка. І ніхто не понесе за це жодної відповідальності. Російські "солдати" вже звикли до повної безкарності", - наголосив Лісогор.

Інформація про деталі інциденту, зокрема про час та обставини події, не була надана.



На опублікованому відеоматеріалі видно бронетранспортер із символікою окупантів, який зіштовхнув цивільний автомобіль на перехресті.