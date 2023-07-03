Окупація Лисичанська: мешканці позбавлені медичної допомоги

08:04 03 липня Київ, Україна

Жителі тимчасово окупованого Лисичанська позбавлені можливості отримувати медичну допомогу, оскільки російські загарбники перетворили всі медичні заклади міста на військові шпиталі.



Цією інформацією поділився начальник Лисичанської МВА Валерій Шибіко.

"Загарбникам вдалося обмежено підключити електроенергію, щоб обслуговувати близько п'яти тисяч абонентів... У нас виникли серйозні проблеми з водопостачанням. Внаслідок інтенсивних боїв у підземні води потрапила отруйна речовина. Вода, яка зараз подається, придатна лише для технічних потреб, але не для пиття. Крім того, безумовно, виникнуть проблеми з опаленням... Нам обіцяють, що щось буде зроблено, але минув уже рік, а вони кажуть, що не можуть виконати обіцянки через обстріл. На мою думку, вони просто не мають наміру це зробити", - розповів Шибіко.



За його словами, у місті з'явилося безліч російських військових. Деякі райони зачинені для місцевих жителів.

"На цей момент усі медичні установи, які працювали у нас, перетворилися на госпіталі, де лікуються поранені військовослужбовці противника. Лінія фронту знаходиться дуже близько, і там відбуваються серйозні бої, тому кількість поранених дуже велика, і вони просто не мають ні часу, ні ресурсів, ні ліків, щоб надавати будь-які послуги мирним жителям", - зазначив керівник МВА.

Він також додав, що загарбники відкрили кілька аптек у Лисичанську, але через завищені ціни жителі міста не можуть собі дозволити купувати ліки.



Крім того, Шибіко зазначив, що мобільний зв'язок доступний лише в деяких районах Лисичанська. Російські військові ретельно контролюють та перевіряють телефони місцевих мешканців на блокпостах - за дзвінок на українські номери загарбники можуть затримати мешканців та вжити репресивних заходів.