Окупація Лисичанська: мешканці позбавлені медичної допомоги

Жителі тимчасово окупованого Лисичанська позбавлені можливості отримувати медичну допомогу, оскільки російські загарбники перетворили всі медичні заклади міста на військові шпиталі.
Цією інформацією поділився начальник Лисичанської МВА Валерій Шибіко.
Цією інформацією поділився начальник Лисичанської МВА Валерій Шибіко.
За його словами, у місті з'явилося безліч російських військових. Деякі райони зачинені для місцевих жителів.
Він також додав, що загарбники відкрили кілька аптек у Лисичанську, але через завищені ціни жителі міста не можуть собі дозволити купувати ліки.
Крім того, Шибіко зазначив, що мобільний зв'язок доступний лише в деяких районах Лисичанська. Російські військові ретельно контролюють та перевіряють телефони місцевих мешканців на блокпостах - за дзвінок на українські номери загарбники можуть затримати мешканців та вжити репресивних заходів.
Крім того, Шибіко зазначив, що мобільний зв'язок доступний лише в деяких районах Лисичанська. Російські військові ретельно контролюють та перевіряють телефони місцевих мешканців на блокпостах - за дзвінок на українські номери загарбники можуть затримати мешканців та вжити репресивних заходів.
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