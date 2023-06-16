Окупація Бердянська: три великі ворожі судна прибули до порту

18:11 13 червня Київ, Україна

У тимчасово окупований російськими загарбниками порт українського міста Бердянськ прибули три великі ворожі судна.

Про це повідомляє Бердянська міська військова адміністрація.

У Бердянський порт прийшли три великі кораблі. Окупаційні сили продовжують порушувати територіальну цілісність України.
 
"Відлік часу до зникнення окупантів уже розпочався. Ми сподіваємося, що ці судна зіткнуться з протидією наших військовослужбовців зі Збройних сил України", - йдеться у повідомленні МВА.