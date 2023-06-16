Окупація Бердянська: три великі ворожі судна прибули до порту

У тимчасово окупований російськими загарбниками порт українського міста Бердянськ прибули три великі ворожі судна.
Про це повідомляє Бердянська міська військова адміністрація.
У Бердянський порт прийшли три великі кораблі. Окупаційні сили продовжують порушувати територіальну цілісність України.
Про це повідомляє Бердянська міська військова адміністрація.
У Бердянський порт прийшли три великі кораблі. Окупаційні сили продовжують порушувати територіальну цілісність України.
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