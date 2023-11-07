Окупаційна влада в Севастополі заявила про збиття 9 дронів

09:56 07 листопада Київ, Україна

У ніч проти 7 листопада у Севастополі працювала система протиповітряної оборони (ППО). За попередніми даними, окупаційна влада заявила про збиття 9 безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та перехоплення восьми.



Про це повідомив так званий губернатор Севастополя, Михайло Развожаєв, у своєму каналі у месенджері Telegram.



Згідно з інформацією, наданою Развожаєвим, усі служби в регіоні працюють у нормальному режимі.



Служба порятунку також заявила, що уламки одного із збитих БПЛА впали на дах приватного будинку в Андріївці. На місце події прибули оперативні служби, ведеться ліквідація невеликого займання.



Міністерство оборони росії, у свою чергу, повідомило, що протиповітряна оборона рф знищила 9 дронів і перехопила 8 у повітряному просторі над Чорним морем та Кримським півостровом.