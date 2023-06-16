Окупаційна влада в Криму вилучає нерухомість у громадян України

19:23 01 червня Київ, Україна

У тимчасово окупованому Криму російські окупанти незаконно забирають нерухомість у громадян України, які не мають паспорта росії. На їхнє місце вводять російських колабораціоністів.



Центр національного спротиву повідомляє про ці неправомірні дії.



В окупованих регіонах окупанти вже майже рік пригнічують українців, котрі відмовляються перейти на російські документи. У зв'язку з цим окупаційна влада в Криму почала незаконно вилучати нерухомість у громадян України, які не взяли російське громадянство в період окупації.



Замість колишніх власників, росіяни заселяють до конфіскованих будівель представників окупаційних військ та колабораціоністів, які втекли з півдня України.