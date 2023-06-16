Окупаційна влада росії викрала українську журналістку та її чоловіка в Мелітополі

17:05 30 травня Київ, Україна

В окупованому Мелітополі викрадено журналістку Ірину Левченко та її чоловіка Олександра, які перебувають у нелюдських умовах.



Довгий час їхнє місцезнаходження залишалося невідомим, поки Центр журналістської солідарності не повідомив про цей інцидент.



Згідно з інформацією, 6 травня в окупованому російськими військами Мелітополі журналістка Ірина Левченко та її чоловік Олександр зникли безвісти. За два тижні стало відомо, що їх було затримано окупаційною владою без пояснень.



Ірина Левченко раніше працювала журналісткою у відомих національних виданнях, але нині вона та її чоловік – пенсіонери.



За словами Центру журналістської солідарності, викрадених утримують у жорстоких умовах, майже без їжі, у холодному підвалі на бетонній підлозі, де вони зазнають фізичних та моральних тортур.



Їх надумано звинувачують у тероризмі. Пізніше Ірину перевели в інше місце, проте точне місцезнаходження залишається невідомим.



Журналісти вимагають від окупаційної влади Мелітополя припинити порушення закону, дотримуватись міжнародних норм на тимчасово захоплених українських територіях та повернути свободу журналістці-ветерану Ірині Левченко та її чоловіку Олександру.



Центр закликає колег, громадські та професійні організації, а також усіх громадян України та міжнародну спільноту об'єднатися у боротьбі за визволення викраденої пари.