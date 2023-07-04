Окупаційна влада розпочала "деукраїнізацію" Донецької області

12:11 04 липня Київ, Україна

На тимчасово окупованих територіях Донецької області окупаційна влада розпочала процес "деукраїнізації" регіону і вжила заходів щодо проштовхування російської ідентичності.



Про це повідомляє Центр національного спротиву.



Особливий акцент було зроблено на "ДНР", де запущено кампанію заміни покажчиків, табличок та вивісок українською мовою на російські аналоги.



Згідно з інформацією, населення будь-якого населеного пункту має можливість подати заявки на заміну покажчиків з вимогою внесення відповідних змін за умови отримання підтвердження від комунальних служб.