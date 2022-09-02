Окупаційна влада Маріуполя вдається до прямих погроз позбавлення батьківських прав - мер

10:23 26 серпня Київ, Україна

У зв'язку з небажанням батьків віддавати дітей до шкіл під окупацією та спробою долучити до онлайн-освіти в Україні окупаційна влада Маріуполя вдається до прямих погроз позбавлення батьківських прав та вилучення дітей із сімей.

 
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.
 
"Педагоги, які пішли на співпрацю з окупантами, масово розсилають повідомлення батькам, прямо вказуючи, що за умови проживання у місті та не долучення до окупаційних шкіл, дітей вилучатимуть із сімей примусово. Черговий злочин проти людяності на марші", - йдеться у повідомленні.
 
Маріупольців вкотре закликали до евакуації.
 
"Рятуйте себе та своїх дітей від злочинів російських окупантів. Поки що є час і можливість", - написав Андрющенко.