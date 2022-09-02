Окупаційна влада Маріуполя вдається до прямих погроз позбавлення батьківських прав - мер

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

"Педагоги, які пішли на співпрацю з окупантами, масово розсилають повідомлення батькам, прямо вказуючи, що за умови проживання у місті та не долучення до окупаційних шкіл, дітей вилучатимуть із сімей примусово. Черговий злочин проти людяності на марші", - йдеться у повідомленні.