Окупаційна влада посилила тиск на підлітків у Запорізькій області

15:47 29 червня Київ, Україна

Після вбивства Тиграна Оганесяна та Микити Ханганова у Бердянську на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, російські окупаційні сили посилили тиск на неповнолітніх.



Про це повідомив Іван Федоров, міський голова Мелітополя, через месенджер Telegram.

"Після вбивства двох підлітків, які виступали за українську позицію у Бердянську, окупанти почали тероризувати дітей", - заявив Федоров.



За словами міського голови, окупанти в окупованому Мелітополі перевіряють мобільні телефони підлітків на наявність підписок на українські медіа та офіційні канали. Крім того, батьків викликають у комендатуру та загрожують їм репресіями.



Депортація цілих сімей стала одним із покарань за вираження проукраїнської позиції. Раніше ці сім'ї висилали пішки до Запоріжжя, але зараз їх відправляють до росії.