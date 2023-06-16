Окупаційні сили Росії зруйнували греблі ставків у Запорізькій області

10:26 07 червня Київ, Україна

У районі Переможного та Аннівки в Запорізькій області окупаційні сили Росії зруйнували греблі каскаду ставків, попередньо заповнивши їх водою до максимального рівня.



Про це повідомляє військовий блогер Анатолій Штефан.



За його інформацією, такі дії рашистів було здійснено з метою перешкоджати настанню Збройних Сил України (ЗСУ).



Внаслідок руйнування дамб траса на Херсон виявилася затоплена, а поля з насадженнями повністю омиваються водою.



Місцеві жителі змушені збирати рибу на затоплених полях. Проте, ці дії противника не зможуть зупинити просування Сил оборони України.