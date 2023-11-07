Окупаційні сили змушують школярів працювати на потреби армії – ЦНС

Російські окупаційні сили змушують дітей брати участь у виготовленні маскувальних сіток для потреб російської армії.
Про це повідомили представники Центру національного спротиву у звіті, опублікованому 6 листопада.
Про це повідомили представники Центру національного спротиву у звіті, опублікованому 6 листопада.
У звіті також зазначається, що дітей не лише зобов'язують брати участь у створенні маскувальних сіток, а й залучають до виготовлення окопних свічок для потреб солдатів збройних сил ворожої держави.
Більше того, ці дії проводяться під прикриттям звичайних навчальних занять у школах, а за відмову – погрожують карати.
Більше того, ці дії проводяться під прикриттям звичайних навчальних занять у школах, а за відмову – погрожують карати.
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