Окупаційні сили змушують школярів працювати на потреби армії – ЦНС

07:31 07 листопада Київ, Україна

Російські окупаційні сили змушують дітей брати участь у виготовленні маскувальних сіток для потреб російської армії.



Про це повідомили представники Центру національного спротиву у звіті, опублікованому 6 листопада.

"Росіяни залучають дітей на тимчасово окупованих територіях до співпраці з ворожою армією", - повідомили у ЦНС.

У звіті також зазначається, що дітей не лише зобов'язують брати участь у створенні маскувальних сіток, а й залучають до виготовлення окопних свічок для потреб солдатів збройних сил ворожої держави.



Більше того, ці дії проводяться під прикриттям звичайних навчальних занять у школах, а за відмову – погрожують карати.