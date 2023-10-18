Окупаційні сили на півдні України почали видавати повістки місцевим чоловікам

16:57 18 жовтня Київ, Україна

На півдні України, на тимчасово окупованих територіях, окупаційні сили активно проводять мобілізацію місцевих чоловіків призовного віку до лав своєї армії.



Ця інформація надійшла від Центру національного спротиву.



Повідомляється, що на Херсонщині було виявлено випадки вручення повісток, пов'язаних з мобілізацією, після того, як чоловіки, згідно з вимогами окупаційної адміністрації, з'явилися у фейкові військкомати для "уточнення даних". При цьому цю процедуру мають пройти всі чоловіки регіону.



Крім того, окупанти організували "федеральні комісаріати" на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.



Центр національного спротиву також зазначає, що окупаційні адміністрації регулярно використовують свої пропагандистські телеграм-канали для поширення закликів до місцевого населення призовного віку та військовозобов'язаних осіб, з вимогою надати особисті дані та копії документів, що засвідчують особу, з подальшою реєстрацією у новостворених "військкоматах".