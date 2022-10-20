Росіянина, що охороняє ватажків бойовиків на Луганщині, віддадуть під суд

17:07 20 жовтня Київ, Україна





Про це УНН повідомили в Офісі генерального прокурора. До суду направили обвинувальний акт щодо полоненого громадянина Росії, підозрюваного у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України та участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань.Про це УНН повідомили в Офісі генерального прокурора.

Слідчі кажуть, що мешканець Воронезької області Росії ще у 2015 році приїхав на тимчасово окуповану територію Луганщини, де вступив до лав так званої "служби урядової безпеки міністерства внутрішніх справ ЛНР".



Бойовики видали росіянину стрілецьку вогнепальну зброю.

"У складі збройної групи з кількох десятків людей чоловік "ніс службу" з охорони найближчого оточення голови псевдореспубліки в Луганську", - кажуть правоохоронці.

З початку повномашстабного вторгнення росіянин брав участь у так званій "спецоперації" та воював у лавах збройних формувань росії на східному фронті.. У серпні на Донеччині його поранили та взяли в полон українські захисники.



Якщо суд визнає його винним, то росіян може вирушити за ґрати на строк до 10 років.. Також він може конфіскувати майно.



