Охоронці супермаркету роздягнули пенсіонерку та довели її до серцевого нападу

15:33 14 грудень Київ, Україна

Про кричущу подію, що трапилася в одному з супермаркетів Києва, поліція дізналася із соціальних мереж. Охорона торговельного підприємства запідозрила літню покупницю у крадіжці. Затримавши 67-річну жінку, охоронці провели примусовий огляд, роздягнувши покупницю. Крадіжка не підтвердилася, а у жінки після такого приниження та стресу трапився серцевий напад.

Як розповіли сьогодні, 14 грудня, співробітники київської поліції, шокуючий інцидент стався у супермаркеті Епіцентр на проспекті Степана Бандери в Оболонському районі столиці.

"До нас із заявою до поліції ніхто з постраждалих не звертався, також не надходило повідомлень про цей конфлікт від медиків", – повідомили у поліції Києва.

Поліція проводить перевірку інформації, що надійшла, а також з'ясовує особу постраждалої. Керівництво Епіцентру не дає жодних коментарів щодо того, що сталося.

На жаль, випадки крадіжки у магазинах – річ не рідкісна. Адже не даремно у видатковій частині балансу таких підприємств передбачено пункт «на забудькуватість покупця». Зауважте, на забудькуватість, а не на злодійство. Закон стоїть на боці покупця і звинувачувати в чомусь має право лише суд. До того ж про захист честі та гідності громадян сказано у статті 28 Конституції нашої держави та у статті 297 Цивільного кодексу України.