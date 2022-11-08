"Полював" на об'єкти СБУ: правоохоронці затримали ще одного навідника російських ракет

11:31 08 листопада Київ, Україна

Правоохоронці викрили ще одного ймовірного поплічника окупантів під час контрдиверсійних заходів на південному напрямку. Людина приховано збирала та передавала росіянам інформацію про місця дислокації українських військових підрозділів та правоохоронних органів, залучених до оборони Миколаєва.



Про це повідомила Служба безпеки України.



Зібрану інформацію затриманий намагався передати росіянам через анонімний телеграм-канал, створений спецслужбами росії для розвідувально-підривної діяльності в регіоні. Окупанти "полювали" на точні координати об'єктів СБУ, по яких планували завдати прицільного ракетного удару.



Співробітники Служби безпеки спрацювали на випередження та затримали чоловіка на спробі передачі інформації.



За даними слідства, підозрюваним виявився місцевий житель, який після початку повномасштабного вторгнення намагався вийти на агресора для співпраці з ним у війні проти України.

“Активно поширював через соцмережі свої прокремлівські погляди, включаючи заклики до підтримки загарбників. Також виправдовував військові злочини, спрямовані на знищення цивільного населення та критичної інфраструктури українських міст. Таким чином він потрапив у поле зору окупантів, які залучили його до збору розвідданих на користь російського угруповання, яке розташоване у захоплених районах півдня нашої держави”, – повідомляє СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільний телефон та комп'ютерну техніку з доказами його підривної діяльності.



Слідчі СБУ повідомили йому про підозру:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване розповсюдження інформації про спрямування, переміщення зброї, озброєння та бойові припаси в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ або інших утворених відповідно до законів України військових формувань, скоєний в умовах військового стану, з метою передачі такої інформації державі-агресору);

ч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.