"Полювали" за HIMARS: СБУ знешкодила мережу російського ГРУ

Контррозвідка СБУ провела чергову спецоперацію в Харківській області, внаслідок якої викрила та припинила діяльність агентурної мережі рф. Підозрювані діяли на замовлення російської військової розвідки (відомішої як ГРУ) і мали широкий спектр завдань.
Про це повідомили у Службі безпеки України.
Зокрема, підозрювані збирали та передавали інформацію про дислокацію Сил оборони України та військової техніки, займалися коригуванням та звітували про результати завдання ракетно-артилерійських ударів рф по об'єктах України, а також полювали за ракетними системами HIMARS.
За наявними даними, організаторами мережі є двоє мешканців Харківської області. Вони сформували об'єднання інформаторів із кола своїх знайомих та друзів, яких використовували утемну.
Зокрема, створили групи в месенджерах, у яких, маскуючись "побутовими розмовами", дізнавалися про результати "прильотів" по об'єктах, а також про пересування української військової техніки, її кількість та вид.
Обидва організатори погодилися на співпрацю з рф з ідеологічних міркувань і через обіцянки "високих посад" у разі окупації регіону. Також за кожну порцію інформації вони отримували грошову винагороду.
Один із них на початку повномасштабного вторгнення перебрався на тимчасово окуповану територію та продовжив свою підривну діяльність. Водночас відомо, що його син військовослужбовець ЗСУ і воює проти росіян.
СБУ затримала другого чоловіка, який залишився на території, підконтрольній Україні. Внаслідок серії обшуків правоохоронці отримали докази його співпраці з окупантами.
Слідчі оголосили йому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Триває робота щодо встановлення всіх причетних до діяльності на шкоду державній безпеці України.
Про це повідомили у Службі безпеки України.
Зокрема, підозрювані збирали та передавали інформацію про дислокацію Сил оборони України та військової техніки, займалися коригуванням та звітували про результати завдання ракетно-артилерійських ударів рф по об'єктах України, а також полювали за ракетними системами HIMARS.
За наявними даними, організаторами мережі є двоє мешканців Харківської області. Вони сформували об'єднання інформаторів із кола своїх знайомих та друзів, яких використовували утемну.
Зокрема, створили групи в месенджерах, у яких, маскуючись "побутовими розмовами", дізнавалися про результати "прильотів" по об'єктах, а також про пересування української військової техніки, її кількість та вид.
Обидва організатори погодилися на співпрацю з рф з ідеологічних міркувань і через обіцянки "високих посад" у разі окупації регіону. Також за кожну порцію інформації вони отримували грошову винагороду.
Один із них на початку повномасштабного вторгнення перебрався на тимчасово окуповану територію та продовжив свою підривну діяльність. Водночас відомо, що його син військовослужбовець ЗСУ і воює проти росіян.
СБУ затримала другого чоловіка, який залишився на території, підконтрольній Україні. Внаслідок серії обшуків правоохоронці отримали докази його співпраці з окупантами.
Слідчі оголосили йому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Триває робота щодо встановлення всіх причетних до діяльності на шкоду державній безпеці України.
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