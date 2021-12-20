Величезний провал у центрі Києва: яма оголила підвал історичної садиби

Користувачі мереж встигли зафіксувати факт величезного провалу прямо у центрі Києва. Як видно на опублікованому в мережах знімку, у величезній ямі на вулиці Малій Житомирській, 16/3, можна розглянути конструкції приміщень. Крім того, у провал впали кашпо з квітами, що знаходилися на тому місці.

За словами користувача Тимура Бобровського, невдовзі провал закрили дошками.

Співробітниця Київського науково-методичного центру з охорони пам'яток Олена Мокроусова пояснила, що провал стався прямо у підвал старої садиби. Швидше за все, такі підвальні приміщення використовували як склад для дров.

"Забудова самої садиби - початок 20 століття. Значить, і підвали тих часів", - підсумувала історик і додала, що ця садиба є історичною пам'яткою місцевого значення.

Щодо стану даної будівлі вже були звернення громадян до місцевої влади. Відповідна інспекція мала б перевірити будівлю, але, на жаль, у Києві не вистачає спеціалістів із вивчення старовинних підвалів.

Ось як прокоментувала пригоду Ганна Солдатова у групі "Чарівний Київ":

Виходить, що під загрозою перебуває і розташована по сусідству, на Малій Житомирській 14а, ще одна істерична будівля — садиба Мурашка.

Схоже, Україна вирішила втратити пам'ять і позбавити себе минулого. Адже нещодавно у столиці знесли черговий історичний об'єкт – знамениту садибу Барбана на вулиці Обсервативній. Незважаючи на протестні акції та захист пам'ятника, історичну будівлю XIX століття знищили без відповідного дозволу під прикриттям "тітушок".

І таких прикладів величезна кількість у всіх куточках багатої на історію України. Адже втрачаючи минуле, ми позбавляємо себе майбутнього.