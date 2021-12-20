Величезний провал у центрі Києва: яма оголила підвал історичної садиби

Користувачі мереж встигли зафіксувати факт величезного провалу прямо у центрі Києва. Як видно на опублікованому в мережах знімку, у величезній ямі на вулиці Малій Житомирській, 16/3, можна розглянути конструкції приміщень. Крім того, у провал впали кашпо з квітами, що знаходилися на тому місці.
За словами користувача Тимура Бобровського, невдовзі провал закрили дошками.
Співробітниця Київського науково-методичного центру з охорони пам'яток Олена Мокроусова пояснила, що провал стався прямо у підвал старої садиби. Швидше за все, такі підвальні приміщення використовували як склад для дров.
Щодо стану даної будівлі вже були звернення громадян до місцевої влади. Відповідна інспекція мала б перевірити будівлю, але, на жаль, у Києві не вистачає спеціалістів із вивчення старовинних підвалів.
Ось як прокоментувала пригоду Ганна Солдатова у групі "Чарівний Київ":
Виходить, що під загрозою перебуває і розташована по сусідству, на Малій Житомирській 14а, ще одна істерична будівля — садиба Мурашка.
Схоже, Україна вирішила втратити пам'ять і позбавити себе минулого. Адже нещодавно у столиці знесли черговий історичний об'єкт – знамениту садибу Барбана на вулиці Обсервативній. Незважаючи на протестні акції та захист пам'ятника, історичну будівлю XIX століття знищили без відповідного дозволу під прикриттям "тітушок".
І таких прикладів величезна кількість у всіх куточках багатої на історію України. Адже втрачаючи минуле, ми позбавляємо себе майбутнього.
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