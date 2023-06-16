Обмеження в одержанні води: проблеми з насосними станціями у Дніпрі

11:45 22 травня Київ, Україна

Через проблеми з електропостачанням мешканці Дніпропетровщини обмежені в отриманні води. Про це інформує голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у своєму повідомленні у Телеграм.



Внаслідок знеструмлення насосних станцій водоканалу "Дніпро - Західний Донбас", Синельниківський міський водоканал змушений запровадити обмеження у подачі води до будинків мешканців Синельниківського та Павлоградського районів.



За даними замітки, у місті Синельникове відзначається часткова відсутність води на верхніх поверхах житлових будинків, тоді як на нижніх поверхах вода подається без тиску.



Микола Лукашук закликає мешканців створити запаси води, оскільки резервуари ще містять певну кількість.



Планується відновлення водопостачання не раніше 13:00, проте роботи із запуску станцій можуть тривати більше часу.