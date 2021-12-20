Пограбування складу під Києвом. Банда затримана. Відео

12:25 14 грудень Київ, Україна

У селі Дмитрівка Бучанського району Київської області четверо чоловіків проникли на територію складів, де зберігалася продукція. Зловмисники завдали тілесних ушкоджень сторожу, зв'язали його та викрали з ангарних приміщень флешки, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, ящики із цигарками.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.



Поліція провела комплекс слідчо-оперативних та розшукових дій та встановила мікроавтобус, на якому пересувалися зловмисники та осіб, причетних до скоєння пограбування.



Як з'ясувалося, злочинну діяльність здійснювали 42-річний мешканець Вишгородщини разом із 29, 30, 33-річними спільниками з Києва та Сумщини. Чоловіки використовували методи конспірації: змінювали номерні знаки та прилади зв'язку.



За місцями проживання фігурантів проведено санкціоновані обшуки та вилучено низку речових доказів, у тому числі техніку, гроші, зброю.



Організатора групи затримано, ще двом особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 186 (Грабіж). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.