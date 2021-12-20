Пограбування по-дитячому: троє хлопчиків винесли з магазину 8 тис грн

13:50 05 квітень Київ, Україна

Троє хлопчиків віком до 10 років викрали через торговий прилавок магазину вісім тисяч гривень. Подія трапилася в Запоріжжі 4 квітня.

Про це повідомляє Телеграм-канал Це Запоріжжя.



"Це щось новеньке. Троє бандюганів бомбанули касу екокрамниці на 8000 гривень. Розрулювати питання приїхав батя", - йдеться в повідомленні.





