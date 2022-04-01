Пограбування пенсіонерки. Злодіями виявилися підлітки 13 і 17 років

18:42 06 листопада Київ, Україна

На одній з вулиць Херсона була пограбована 73-річна пенсіонерка. По дорозі додому, серед білого дня, двоє підлітків-перехожих вихопили у жінки сумку, в якій були гроші, документи і телефон.



Про це повідомили в ГУНП Херсонської області.



Жіночі крики про допомогу почув водій авто, що проїжджав повз. Він побачив, як двоє невідомих хлопців вирвали сумку у жінки. Чоловік відразу зателефонував у поліцію і почав переслідувати на автомобілі грабіжників. Зловмисники кинули сумку в кущі і втекли. Але в цей момент їх зупинили патрульні. Пізніше на місце події приїхала слідчо-оперативна група.



З'ясувалося, що двоє неповнолітніх побачили на вулиці 73-річну жінку. Один з них вирішив пограбувати її, наздогнав і вирвав сумку, в якій були гроші, мобільний телефон і документи. Коли хлопці почали тікати, то побачили, що за ними слідує автомобіль, і викинули сумку.



Правоохоронці знайшли її і повернули потерпілій. 17-річного підозрюваного і його 13-річного друга доставили у відділ поліції.

Слідчі відкрили провадження за ч.1 ст.186 Кримінального кодексу України "Грабіж". Вирішується питання про оголошення 17-річному хлопцю про підозру у вчиненні злочину.