Пограбування будинку іноземного дипломата: поліція затримала підозрюваного

Правоохоронні органи Києва за добу, по "гарячих" слідах розкрили крадіжку з будинку іноземного дипломата, затриманий 31-річний чоловік.
Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Києві.
Відзначається, що злодія затримали.
Так, у злодія поліціянти вилучили крадені речі.
За цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розслідується кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру, йому загрожує до шести років позбавлення волі.
За цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розслідується кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру, йому загрожує до шести років позбавлення волі.
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