Пограбування будинку іноземного дипломата: поліція затримала підозрюваного

17:01 14 жовтень Київ, Україна

Правоохоронні органи Києва за добу, по "гарячих" слідах розкрили крадіжку з будинку іноземного дипломата, затриманий 31-річний чоловік.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Києві.

"До столичних поліціянтів звернувся чоловік і повідомив, що протягом ночі з приватного будинку, де він живе разом з сім'єю, невідомий вкрав гроші та ноутбук. Для розкриття злочину оперативний черговий Шевченківського управління поліції направив на місце події слідчо-оперативну групу, кінологів та оперативників", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що злодія затримали.

"На місці події виявили сліди і переглянули записи з камер відеоспостереження. Завдяки цьому ми отримали інформацію про правопорушника, тому незабаром вдалося вийти на нього. За місцем проживання підозрюваного провели обшук, його затримали, а викрадені речі вилучили. Затриманий - 31-річний місцевий житель, який раніше неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців за скоєння аналогічних злочинів", - додається в повідомленні.

Так, у злодія поліціянти вилучили крадені речі.



За цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розслідується кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру, йому загрожує до шести років позбавлення волі.