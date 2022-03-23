Оформляли вигадані онлайн-кредити: СБУ викрила схему вимагання

Кіберспеціалісти СБУ викрили масштабну схему вимагання грошей за неіснуючі кредити. Постраждали понад 60 тисяч осіб.
Зловмисники "навішували" на людей неіснуючі кредити, а потім вимагали гроші, погрожуючи фізичною розправою, повідомляє пресцентр СБУ.
Зловмисники "навішували" на людей неіснуючі кредити, а потім вимагали гроші, погрожуючи фізичною розправою, повідомляє пресцентр СБУ.
За даними спецслужби, схему організували власники двох столичних кредитно-фінансових установ. Використовуючи бази даних своїх клієнтів, вони оформляли на громадян вигадані онлайн-кредити, потім створювали штучну заборгованість і вимагали її повернення. При цьому розмір "річних" становив понад 1500%.
Встановлено, що організатори схеми залучили понад 50 так званих "телефонних колекторів", які дзвонили "боржникам" і психологічно тиснули на них.
Для легалізації протиправної діяльності учасники схеми направляли до банківських установ та контролюючих органи завідомо неправдиву звітність щодо заборгованості та пені.
Під час обшуків в офісних приміщеннях фігурантів правоохоронці виявили обладнання та програмне забезпечення, яке зловмисники використовували для анонімізації телефонних номерів при дзвінках з погрозами; майже 50 одиниць комп'ютерної техніки, з якої вони адміністрували бази "клієнтів" і вели облік "боргів"; документальні матеріали з доказами незаконної діяльності.
Правоохоронці готуються повідомити зловмисникам про підозри. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 189 (вимагання) і ч. 1 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їхнього виготовлення) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання - п'ять років позбавлення волі.
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