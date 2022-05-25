Одну з чотирьох російських ракет вдалося збити у Запоріжжі
07:16 25 травня Киев, Украина
Російські загарбники заупстили по Запоріжжю чотири крилаті ракети, одну вдалося збити ППО.
Про це повідомила Запорізька ОВА
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"Сьогодні, 25 травня, о 05:13 російські війська запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю. Одну з них збило наше ППО. Наразі обстежується уражена територія і на місці події працюють відповідні служби", - сказано у повідомленні.
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