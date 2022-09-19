Одна з російських ракет впала всього за 300 метрів від реакторів ПАЕС

14:19 19 вересня Київ, Україна

Вночі 19 вересня Південноукраїнська атомна електростанція (ПАЕС) потрапила під обстріл, ракета окупантів упала поряд із реакторами.

«Сьогодні, 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції. Потужний вибух стався лише за 300 м від реакторів ПАЕС. Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон. Відключився один із гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, що входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Постраждалих серед персоналу станції, на щастя, немає.



Повідомляється, що вирва від нічного вибуху ворожої ракети у промисловій зоні Південноукраїнської АЕС становить діаметром 4 метри, а глибиною 2 метри.