Один скажений кіт «закрив» на карантин 11 сіл у Київській області

13:16 16 червня Київ, Україна

Літо - час не тільки кліщів і змій, а й частих спалахів сказу серед тварин. Пам'ятайте, що укуси хворої на сказ тварини можуть стати смертельною небезпекою для людини! На початку літа мешканка села Яблунівка Фурсівської територіальної громади Білоцерківського району під Києвом прихистила бездомного кота, у якого було виявлено сказ. Через тварину на карантин закрили 11 населених пунктів, повідомляється на сайті Білоцерківської райдержадміністрації.

"Був накладений карантин на територію сіл Глибочка, Пилипча, Городище, Бакали, Мала Вільшанка, Сорокотяги, Мала Сквирка, Фесюри, Фастівка, Коржівка, Щербаки, а також на територію мисливських угідь Білоцерківської районної громадської організації Мисливці та Рибалки і ТОВ Зелений Гай в межах визначеної зони", - йдеться в повідомленні.

Жінка намагалася лікувати кота. Причому тварина неодноразово кусала людей, а 9 червня кіт загинув.

Після проведення відповідних досліджень було встановлено, що у тварини сказ м'ясоїдних.

Нещодавно стало відомо, що США вводять заборону на ввезення собак з низки країн, включаючи Україну. В американський перелік країн з високим ризиком зараження собачим сказом внесені 113 держав, у тому числі Україна.

Раніше повідомлялося, що в Києві жінку покусала скажена лисиця. Тварина, забігши на подвір'я, сховалася, а коли повз проходила жінка, то напала на неї.