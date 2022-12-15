Одеський провайдер за 250 гривень на місяць транслював клієнтам телеканали росіян та бойовиків

Правоохоронці викрили в Одесі провайдера, який надавав безперешкодний доступ до трансляції пропагандистських телеканалів та інтернет-ресурсів росії та підконтрольних їй бойовиків.
Про це розповіли в Офісі Генерального прокурора.
Назви провайдера у повідомленні не вказали, але зазначили, що компанія з 2016 року й досі брала участь у публічних закупівлях щодо надання послуг для держустанов та військових частин Одещини.
Слідчі кажуть, що підприємство не здійснило блокування, як того вимагало рішення РНБО. При цьому співробітники налаштовували обладнання таким чином, щоб користувачі за три тисячі гривень могли безперешкодно отримувати доступ до телебачення, інтернет-ресурсів росії та тимчасово окупованих територій України.
Клієнти повинні також платити 250 гривень щомісяця як абонплату.
В офісі підприємства та за місцями розташування обладнання вже провели обшуки, вилучили телекомунікаційні прилади та фіксування трафіку. Також правоохоронці знайшли пристрій, який міг забезпечувати бездротовий обмін даними з невизнаним Придністров'ям.
Провадження за фактом відкрили за статтями "Зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України" та "Колабораційна діяльність".
Про це розповіли в Офісі Генерального прокурора.
Назви провайдера у повідомленні не вказали, але зазначили, що компанія з 2016 року й досі брала участь у публічних закупівлях щодо надання послуг для держустанов та військових частин Одещини.
Слідчі кажуть, що підприємство не здійснило блокування, як того вимагало рішення РНБО. При цьому співробітники налаштовували обладнання таким чином, щоб користувачі за три тисячі гривень могли безперешкодно отримувати доступ до телебачення, інтернет-ресурсів росії та тимчасово окупованих територій України.
Клієнти повинні також платити 250 гривень щомісяця як абонплату.
В офісі підприємства та за місцями розташування обладнання вже провели обшуки, вилучили телекомунікаційні прилади та фіксування трафіку. Також правоохоронці знайшли пристрій, який міг забезпечувати бездротовий обмін даними з невизнаним Придністров'ям.
Провадження за фактом відкрили за статтями "Зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України" та "Колабораційна діяльність".
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