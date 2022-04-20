Одеський офіс ЛГБТ-спільноти обклеїли образами

Офіс організації Асоціація ЛГБТ Ліга, який знаходиться в Одесі, знову був обклеєний листівками з образливим текстом.
Про це заявила омбудсмен Людмила Денисова у вівторок, 20 липня.
Омбудсмен звернулася до керівництва Нацполіції щодо надання інформації про внесення відомостей до Єдиного реєстру за цим фактом, проведених слідчих дій і прийнятих процесуальних рішень.
Денисова нагадала, що в Україні законодавчо заборонена дискримінація за будь-якою ознакою, а також передбачено обов'язок держави вживати всіх можливих заходів для запобігання та протидії цьому явищу.
"ЛГБТ-спільнота є однією з найбільш уразливих категорій громадян, які постійно потрапляють під тиск і дискримінуються, тому питання дотримання прав ЛГБТ-спільноти знаходяться на моєму контролі", - підкреслила Денисова.
Денисова нагадала, що в Україні законодавчо заборонена дискримінація за будь-якою ознакою, а також передбачено обов'язок держави вживати всіх можливих заходів для запобігання та протидії цьому явищу.
"ЛГБТ-спільнота є однією з найбільш уразливих категорій громадян, які постійно потрапляють під тиск і дискримінуються, тому питання дотримання прав ЛГБТ-спільноти знаходяться на моєму контролі", - підкреслила Денисова.
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