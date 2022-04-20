Одеський офіс ЛГБТ-спільноти обклеїли образами

20:38 20 липня Київ, Україна

Офіс організації Асоціація ЛГБТ Ліга, який знаходиться в Одесі, знову був обклеєний листівками з образливим текстом.

Про це заявила омбудсмен Людмила Денисова у вівторок, 20 липня.

"Чергова атака на офіс ГО Асоціація ЛГБТ Ліга в місті Одеса, який невідомі обклеїли листівками гомофобного змісту. Про це мені стало відомо з моніторингу засобів масової інформації. Перешкоджання діяльності громадської організації трапляється не вперше", - написала Денисова.

Омбудсмен звернулася до керівництва Нацполіції щодо надання інформації про внесення відомостей до Єдиного реєстру за цим фактом, проведених слідчих дій і прийнятих процесуальних рішень.



Денисова нагадала, що в Україні законодавчо заборонена дискримінація за будь-якою ознакою, а також передбачено обов'язок держави вживати всіх можливих заходів для запобігання та протидії цьому явищу.



"ЛГБТ-спільнота є однією з найбільш уразливих категорій громадян, які постійно потрапляють під тиск і дискримінуються, тому питання дотримання прав ЛГБТ-спільноти знаходяться на моєму контролі", - підкреслила Денисова.