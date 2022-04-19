Одеський 7-ий кілометр протестував і вимагав відставки президента і ВРУ

Працівники одеського ринку "7-ий кілометр" на знак незгоди з політикою президента і ВРУ щодо карантинних обмежень, в неділю, 22 листопада, вийшли на масові протести. Протестувальники перекрили одну з основних зв’язних трас міста - Овідіопольську дорогу.
За словами голови Всеукраїнської профспілки підприємців "Єдність" Ольги Костенко, люди вимагають відставки президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради.
За словами голови Всеукраїнської профспілки підприємців "Єдність" Ольги Костенко, люди вимагають відставки президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради.
Жінка оголосила безстрокове голодування, щоб "відстояти право на працю".
Голова профспілки підприємців Книжкового ринку Сергій Гончарук побачив в соцмережах, що люди перекрили дорогу і вирішив підтримати мітингувальників.
Глава "Всеукраїнської професійної асоціації підприємців" Борис Емельдеш назвав закриття ринків "свавіллям".
"Поліціянти почали кримінальне провадження за фактом блокування транспортних комунікацій. Підставою для цього стало перешкоджання громадянами руху автотранспорту, порушення його нормальної роботи на Овідіопольській дорозі", - повідомляють в пресслужбі поліції Одеської області.
Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.279 (блокування транспортних комунікацій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.
Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.279 (блокування транспортних комунікацій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі