Одеський 7-ий кілометр протестував і вимагав відставки президента і ВРУ

06:15 23 листопада Київ, Україна

Працівники одеського ринку "7-ий кілометр" на знак незгоди з політикою президента і ВРУ щодо карантинних обмежень, в неділю, 22 листопада, вийшли на масові протести. Протестувальники перекрили одну з основних зв’язних трас міста - Овідіопольську дорогу.



За словами голови Всеукраїнської профспілки підприємців "Єдність" Ольги Костенко, люди вимагають відставки президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради.

"Вони приймають закони проти народу України і на його знищення. Вони є злісними ворогами народу. Ніяких локдаунів", - пояснила Ольга.

Жінка оголосила безстрокове голодування, щоб "відстояти право на працю".



Голова профспілки підприємців Книжкового ринку Сергій Гончарук побачив в соцмережах, що люди перекрили дорогу і вирішив підтримати мітингувальників.

"Люди хочуть, щоб здійснювалося конституційне право на працю. Люди хочуть працювати і заробляти гроші своїм сім'ям. Ми в першу чергу виступаємо проти "карантину вихідного дня", - поділився Гончарук.

Глава "Всеукраїнської професійної асоціації підприємців" Борис Емельдеш назвав закриття ринків "свавіллям".

"Ми не розуміємо, згідно з якими критеріями закриваються ринки і яку користь принесе "карантин вихідного дня". Я прошу і президента, і всі органи влади налагодити контакт з бізнесом, щоб не змушувати нас виходити на вулицю. Ми виходимо, бо нас не чують і немає ніякого діалогу", - пояснив Емельдеш.

"Поліціянти почали кримінальне провадження за фактом блокування транспортних комунікацій. Підставою для цього стало перешкоджання громадянами руху автотранспорту, порушення його нормальної роботи на Овідіопольській дорозі", - повідомляють в пресслужбі поліції Одеської області.



Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.279 (блокування транспортних комунікацій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.