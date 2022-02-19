Одеські лікарі продавали рецепти на наркотичні препарати

17:41 24 травень Київ, Україна

Співробітники правоохоронних органів викрили незаконну діяльність лікарів-наркологів, які торгували рецептами на наркотичні препарати.

Про це повідомляє поліція регіону в понеділок, 24 травня.



Троє лікарів, які працювали в приватній наркологічній клініці, - 46-річна одеситка і двоє чоловіків з Донецької та Чернігівської областей у віці 44-х і 30-и років - під виглядом надання допомоги наркозалежним людям незаконно видавали рецепти на наркотичні препарати, що містять метадон і бупренорфін, пацієнтам без обстеження і встановлення діагнозу "наркоманія".





Зокрема, рецептурні бланки форми № 3 підозрювані купували у держави по три гривні і "перепродували" їх пацієнтам по 500 гривень. За кілька місяців правопорушники неправомірно видали майже 1300 рецептів на понад 600 тисяч гривень.

Під час обшуків поліція вилучила медичні карти хворих без зазначення прізвищ пацієнтів з визначеним діагнозом "наркоманія" і з підписами лікарів, бланки форми № 3, прайс-листи із зазначенням вартості послуг, пропонованих нарковмісних лікарських засобів, касові чеки, комп'ютерну техніку, гроші.

Всім трьом злочинцям оголосили про підозру. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.