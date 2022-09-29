Одеська трагедія: за організацію заворушень судитимуть заступника екскерівника обласної міліції

10:53 29 вересня Київ, Україна

До суду було направлено обвинувальний акт щодо колишнього заступника начальника ГУ МВС України в Одеській області – начальника міліції громадської безпеки. Йому інкриміновано співучасть в організації масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 р., зловживання владою та службовим становищем, допомогу у захопленні державних будівель, а також втручання у діяльність працівника правоохоронного органу.



Про це УНН повідомили в Офісі Генерального прокурора.



За даними слідчих, обвинувачений вступив у змову з представниками проросійськи налаштованих груп та антиукраїнських громадських рухів "Антимайдан" і, використовуючи надану йому владу та службове становище, сприяв безперешкодному вчиненню ними 2 травня 2014 року масових заворушень у районі Російського академічного театру на вулиці Грецькій в Одесі.



"Внаслідок цього вогнепальні поранення отримали вісім людей, шестеро з них загинули", - розповідають правоохоронці.



Обвинувачений, як наголошують правоохоронці, навмисне не вжив заходів, спрямованих на припинення підпорядкованими підрозділами міліції масових заворушень, і не лише організував збирання та прибуття до місця події інших незадіяних підрозділів міліції громадської безпеки, а й заборонив підлеглим використання спецзасобів до правопорушників під час масових заворушень, не забезпечив затримання причетних.



Крім того, вже 4 травня того року обвинувачений сприяв антимайданівцям у захопленні Одеського міського управління міліції та звільненні затриманих за підозрою у скоєнні масових заворушень.



"Він надав підлеглим працівникам міліції вказівку про незаконне звільнення з ізолятора тимчасового тримання 63 осіб", - кажуть слідчі.



Оскільки обвинувачений довго ховається від слідства і перебуває у міжнародному розшуку, щодо нього було проведено так зване "заочне" спеціальне досудове розслідування (in absentia). Йому обрали і запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Відомо, що за скоєння злочинів, пов'язаних із травневими подіями в Одесі у 2014-му, до кримінальної відповідальності серед правоохоронців притягнуто загалом 9 осіб – це керівники Одеської обласної та міської міліції та їхніх структурних підрозділів. Їхні справи розглядається судом.



Нагадаємо, що 2 травня 2014 року в Одесі відбулися масові заворушення між учасниками мітингу "За єдність України", в якому взяли участь активісти Євромайдану, "Правого сектору", "Самооборони", харківські та одеські футбольні фанати з одного боку та проросійські активісти з іншого.



Під час сутичок у хід йшли бейсбольні бити, каміння, палиці, запальні суміші, травматична та вогнепальна зброя.



Загалом внаслідок зіткнень 2 травня на території Одеси загинули 48 осіб та понад 200 отримали травми різного ступеня тяжкості. Більшість загинула під час пожежі в Будинку профспілок.