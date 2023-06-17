Одеська область під ворожими ракетними ударами

12:52 11 липня Київ, Україна

11 липня вранці окупанти обстріляли Одеську область. Повітряні сили нарахували до семи випущених ракет.



Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, голова Одеської ОВА Сергій Братчук, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, місцеві telegram-канали.



"Випустили 4 ракети з літаків над окупованим Кримом. Одна з ракет влучила у будівлю. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - зазначив Тимошенко.



Тривога на Одещині з 10.53. В Одеській ОВА уточнили, що є влучення в інфраструктурний об'єкт.



Водночас, за даними Ігната, ворог випустив до семи ракет по Одещині, імовірно типу Х-59, Х-31 із літаків Су-30 та Су-35.