Одеська область: масове отруєння працівників від роботи генератора

На Одещині, співробітники однієї з організацій міста Овідіополь, через порушення правил користування генератором отруїлися чадним газом. Про це у п'ятницю, 23 грудня, повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
На місці з'ясувалося, що отруєння сталося через порушення правил користування генератором. П'ятеро постраждалих у стані середньої тяжкості було доставлено до лікарні. Інші після надання медичної допомоги на місці від госпіталізації відмовилися.
Раніше повідомлялося, що в Україні почастішали випадки отруєнь чадним газом.
Також повідомлялося, що на Закарпатті від отруєння чадним газом загинула подружня пара.
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