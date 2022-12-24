Одеська область: масове отруєння працівників від роботи генератора

10:13 24 грудня Київ, Україна

На Одещині, співробітники однієї з організацій міста Овідіополь, через порушення правил користування генератором отруїлися чадним газом. Про це у п'ятницю, 23 грудня, повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

"Ввечері в Овідіополі відбулося масове отруєння чадним газом співробітників однієї з організацій міста. Після надходження виклику на номер 103 на місце було направлено чотири карети швидкої, адже, за попередніми даними, постраждалих було аж дев'ять", - йдеться у повідомленні.

На місці з'ясувалося, що отруєння сталося через порушення правил користування генератором. П'ятеро постраждалих у стані середньої тяжкості було доставлено до лікарні. Інші після надання медичної допомоги на місці від госпіталізації відмовилися.

Раніше повідомлялося, що в Україні почастішали випадки отруєнь чадним газом.

Також повідомлялося, що на Закарпатті від отруєння чадним газом загинула подружня пара.