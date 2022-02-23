Одеська область: 16-річний хлопець кинувся під поїзд

Недалеко від станції Вигода Білгородського району 16-річний хлопець кинувся під поїзд, від отриманих тілесних ушкоджень підліток помер на місці.
Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
За наявною у поліціянтів інформацією, загиблий мав проблеми зі здоров'ям, у зв'язку з чим висловлював наміри покінчити з життям.
Обставини трагедії встановлюються. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.
Обставини трагедії встановлюються. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.
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