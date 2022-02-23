Одеська область: 16-річний хлопець кинувся під поїзд

20:37 01 жовтень Київ, Україна

Недалеко від станції Вигода Білгородського району 16-річний хлопець кинувся під поїзд, від отриманих тілесних ушкоджень підліток помер на місці.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

"Попередньо встановлено, що житель села Вигода ліг на залізничну колію і при наближенні поїзда не відреагував на сигнал машиніста", - йдеться в повідомленні.

За наявною у поліціянтів інформацією, загиблий мав проблеми зі здоров'ям, у зв'язку з чим висловлював наміри покінчити з життям.



Обставини трагедії встановлюються. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.