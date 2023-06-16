Одесита засудили до 15 років позбавлення волі за передачу даних військовим рф

Місцевого жителя Одеси було засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за передачу російським військовим інформації про Сили оборони та координацію ворожих ракетних ударів по регіону.
За інформацією, наданою Офісом Генерального прокурора, чоловіка було визнано винним у державній зраді та незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами.
Він розвідував та збирав дані про чисельність особового складу, місця зосередження техніки та озброєння українських збройних сил, а також інформацію про прокремлівськи налаштованих жителів та волонтерів, які підтримують українську армію.
Він також передавав персональні дані українських військовослужбовців російським кураторам.
При затриманні у нього було вилучено мобільний телефон, який використовувався у злочинній діяльності, та вогнепальну зброю з боєприпасами.
Засуджений визнав свою провину, але не висловив каяття, посилаючись на свої ідеологічні уподобання.
За інформацією, наданою Офісом Генерального прокурора, чоловіка було визнано винним у державній зраді та незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами.
Він розвідував та збирав дані про чисельність особового складу, місця зосередження техніки та озброєння українських збройних сил, а також інформацію про прокремлівськи налаштованих жителів та волонтерів, які підтримують українську армію.
Він також передавав персональні дані українських військовослужбовців російським кураторам.
При затриманні у нього було вилучено мобільний телефон, який використовувався у злочинній діяльності, та вогнепальну зброю з боєприпасами.
Засуджений визнав свою провину, але не висловив каяття, посилаючись на свої ідеологічні уподобання.
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