Одесит під час затримання відкусив офіцеру палець

16:29 18 березень Київ, Україна

В ніч з 16 на 17 березня в одне з відділень поліції міста Одеса надійшов дзвінок від мешканців спального району міста. Люди скаржилися на шум з квартири сусіда, який не реагував на їхні прохання поводитися тихіше.



Про це повідомляє місцеве видання "Думська".



Інцидент стався на вул. Генерала Петрова на околиці Одеси. Сусіди подзвонили в поліцію і поскаржилися, що не можуть спати, оскільки в одній з квартир дуже голосно грає музика.



На місці поліціянти виявили чоловіка в стані наркотичного сп'яніння. Вони спробували його заспокоїти, але той чинив опір і в ході бійки відкусив лейтенантові поліції частину пальця лівої руки.



Офіцера доставили в лікарню і прооперували.



Порушник - громадянин 1989 року народження - затриманий. Йому повідомили про підозру у злочині, передбаченому частиною 2 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Покарання за цією статтею - позбавлення або обмеження волі на строк до 5 років.



Зараз вирішується питання про обрання громадянину запобіжного заходу.