Одесит переправляв чоловіків призовного віку через кордон

06:37 30 березня Київ, Україна

На Одещині затримано порушника, який організував переміщення чоловіків через кордон.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.



Жителя Одещини, який організував канал переправки осіб через кордон, затримали вчора на місці злочину прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно з представниками контррозвідки Служба безпеки України та працівниками Державного бюро розслідувань.





