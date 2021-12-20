Одесит налагодив дорогий збут персональних даних іноземців через месенджер

06:57 01 грудень Київ, Україна

Підприємливий одесит заробляв до тисячі доларів за надання замовнику інформації про конкретного іноземного громадянина, зламавши його персональну сторінку та завантаживши всі дані, включаючи паспортні та банківські дані.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції.



Встановлено, що 32-річний одесит у месенджері збував бази даних з персональними відомостями іноземних громадян. Бази містили прізвища, імена та по батькові, номери телефонів та соціального страхування, паспортні та банківські дані.



Крім цього, фігурант збував бази з авторизаційними даними до облікових записів різних поштових сервісів.



Одна така база містила від 100 до 1 тис. записів з персональними даними іноземців. Залежно від обсягу бази, вона коштувала до 1 тис. дол. Оплату підозрюваний отримував на електронні гаманці.



Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання чоловіка. Видалено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі та карти пам'яті.



Під час попереднього огляду вилученої техніки кіберполіціянти виявили бази даних, які нараховували інформацію про 42 мільйони іноземців.



В цей час йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 361-2 (несанкціонований збут чи розповсюдження інформації з обмеженим доступом, що зберігається у комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства) Кримінального кодексу України.