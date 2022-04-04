Одеса: жінка викрала таксі і влаштувала ДТП

Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

"В Одесі поліціянти затримали жінку, яка заволоділа автомобілем таксі і скоїла на ньому ДТП. Повертаючись додому з нічного закладу, 36-річна пасажирка почала конфліктувати з водієм таксі, а коли той спробував її висадити, - заблокувала двері, сіла за кермо і поїхала. Рухаючись по центру міста, правопорушниця не впоралася з керуванням і допустила зіткнення з припаркованою на узбіччі іномаркою. В результаті ДТП ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.