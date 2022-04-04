Одеса: жінка викрала таксі і влаштувала ДТП

Поліція Одеси затримала жінку, яка після конфлікту з водієм таксі викрала його автомобіль і влаштувала ДТП.
Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.
"В Одесі поліціянти затримали жінку, яка заволоділа автомобілем таксі і скоїла на ньому ДТП. Повертаючись додому з нічного закладу, 36-річна пасажирка почала конфліктувати з водієм таксі, а коли той спробував її висадити, - заблокувала двері, сіла за кермо і поїхала. Рухаючись по центру міста, правопорушниця не впоралася з керуванням і допустила зіткнення з припаркованою на узбіччі іномаркою. В результаті ДТП ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що жінку поліціянти затримали в порядку ст. 208 КПК України. Зараз їй інкримінують незаконне заволодіння транспортним засобом, передбачене ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України. Правова кваліфікація всім діям фігурантки буде дана в ході слідства.
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