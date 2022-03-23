Одеса: викрадач авто влаштував ДТП

08:24 02 листопада Київ, Україна

У неділю, 1 листопада, 35-річний чоловік, погрожуючи водієві автомобіля, заволодів його BMW і влаштував дорожньо-транспортну пригоду.

Далі автомобіль, що рухався на великій швидкості, помітили інспектори на розі Рішельєвської та Пантелеймонівської. На вимогу зупинитися водій не реагував і продовжував їхати по Середньофонтанській, де врізався в маршрутку. На місці працюють слідчі.





В результаті аварії постраждала жінка-пасажирка маршрутки і сам викрадач машини. Їх доставили в лікарню.