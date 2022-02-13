Одеса: стрілянина на М'ясоїдівській

13:34 20 травень Київ, Україна

Перестрілка на вулиці М'ясоїдівській в Одесі потребувала введення правоохоронцями спецоперації Перехоплення.

Про це повідомляє міське райуправління поліції № 1.



За попередньою інформацією, водій "підрізав" автомобіль, в якому їхали батько з сином.



Чоловіки, 1975 і 1998 року народження, наздогнали водія і вступили з ним у словесну перепалку і бійку, в ході якої той зробив в їхній бік кілька пострілів з ймовірно травматичної зброї, влучивши одному в ногу, іншому - в живіт.



Відзначається, що медична допомога постраждалим була надана на місці, зараз вони в лікарні.



Для затримання правопорушника, який відразу зник з місця події, правоохоронці вводили спецоперацію Перехоплення. Зараз з чоловіком проводяться слідчі заходи.



Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.