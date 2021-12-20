Одеса: поліція затримала «гастролерів», які грабували банкомати

19:05 07 квітень Київ, Україна

Співробітники правоохоронних органів затримали банду з трьох осіб, яка пограбувала банкомат в місті Київ.

Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Київській області.



1 квітня в поліцію Київщини надійшов виклик про те, що в одному з відділень банку Броварів спрацювала сигналізація. На місце події прибув наряд реагування патрульної поліції і слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції.



Як з'ясувалося, зловмисники проникли у відділення банку, механічно пошкодили дверцята сейфу і викрали касети з грошима в розмірі 300 тисяч гривень.





Після проведення низки оперативно-розшукових дій поліціянти встановили, що група з трьох чоловіків прибула з міста Одеса, скоїла крадіжку і повернулася назад. В Одеську область виїхали оперативники, слідчі і спецпризначенці поліції Київської області, які викрили фігурантів злочинної групи в одній з орендованих квартир міста.

Зараз перевіряються факти скоєння крадіжок на території інших областей України.

Поліціянти провели невідкладний обшук і вилучили речові докази, серед яких маскувальний одяг, рукавички та інструменти, які вказують на причетність осіб до крадіжок з банкоматів в Броварах та Одесі.

У фігурантів вилучено також два автомобілі, які вони використовували під час скоєння злочинів. Трьох людей затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ними виявилися громадяни Молдови, віком від 25 до 42 років.



Зловмисникам повідомили про підозру за частиною 3 статті 185 («Крадіжка») Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.



Законність перебування затриманих осіб в Україні зараз перевіряє Державна міграційна служба.