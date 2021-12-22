Одеса: поліція врятувала двох громадян Греції, яких викрали і катували

06:36 14 квітень Київ, Україна

Поліція в Одеській області провела спецоперацію зі звільнення двох громадян Греції, яких з лютого тримали в заручниках.

Про це у вівторок, 13 квітня, повідомляє пресслужба поліції області.



Відзначається, що після викрадення громадянина Греції і його племінника зловмисники вимагали гроші і передачу у власність нерухомості. Після двох місяців незаконного позбавлення волі, тортур, погроз вбивством і психологічного тиску підозрювані заволоділи 600 тисячами євро і шістьма квартирами в елітних районах Одеси.





Викрали 55-річного та 27-річного чоловіків в лютому. Правоохоронці встановили, що протягом двох місяців зловмисники катували потерпілих, зокрема, праскою, погрожували вогнепальною зброєю, здійснювали фізичний та психологічний тиск.

Поліціянти вже затримали двох підозрюваних, проте ще тривають слідчі дії і встановлюються усі причетні.