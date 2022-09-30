Одеса: поліція викрила адміністраторів мережі проросійських каналів

12:56 30 вересня Київ, Україна

Під час моніторингу інтернет-мережі правоохоронці виявили проросійський телеграм-канал, у якому з оперативною швидкістю розміщувалися наслідки обстрілів дронів-камікадзе. Відео з'явилося на ресурсі за кілька хвилин після влучення.

"Крім того, адміністратори цього та інших ресурсів створювали контент, що дискредитує військовослужбовців ЗСУ, виправдовували збройну агресію росії та її дії на території України", - йдеться у повідомленні.

За місцем їхнього проживання правоохоронці провели обшуки та вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, формений одяг окупаційної армії та речі з ворожою та забороненою символікою.

У поліції закликали громадян не розповсюджувати фото чи відео місцевості, де був обстріл, зазначивши, що розміщена інформація може бути використана ворогом для подальшого коригування своїх цілей.