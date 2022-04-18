Одеса: батько морив свого 16-річного сина голодом

06:52 21 липня Київ, Україна

Одесит довів сина до стану виснаження, таким чином, горе-батько намагався вилікувати 16-річного підлітка.

Підлітка у важкому стані зі зневодненням і дефіцитом ваги екстрено госпіталізували. Чоловіком зайнялися правоохоронці, повідомляє пресслужба поліції в Одеській області.

«Увечері (19 липня - ред.) в міську лікарню доставили 16-річного хлопця зі зневодненням і дефіцитом ваги. Зараз підлітком, який знаходиться у важкому стані, займаються лікарі», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що чоловік звернувся до лікарів лише тоді, коли доведений до виснаження хлопець не зміг навіть пити воду.



За словами батька, він вважав, що його хворий син замість підтримки фахівців вимагає «духовного лікування», вираженого в харчових обмеженнях.



Відомості внесені до ЄРДР за ознаками ст.166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу.



Триває слідство, правоохоронці з'ясовують, як таке могло статися в повній сім'ї, яка не перебувала на обліку Служби у справах дітей та в поле зору поліції раніше не потрапляла.