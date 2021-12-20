Одеса: начвідділу призову вимагав хабар за звільнення від військової служби

07:16 13 квітень Київ, Україна

В Одесі військовослужбовець вимагав 6 500 доларів США хабаря від громадянина за звільнення його родича від призову на військову строкову службу.

Виконавець обов'язків начальника відділення призову Чорноморського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки був затриманий під час отримання хабаря. Підозрюваний погрожував відправкою військовозобов'язаного в район проведення ООС , повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

"За даними слідства, військовослужбовець вимагав та отримав 6,5 тисячі доларів США неправомірної вигоди від громадянина за звільнення від призову на військову строкову службу його родича. У разі відмови надати неправомірну вигоду погрожував направити його для проходження служби у військову частину, яка виконує свої завдання в складі Операції об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру і обрання запобіжного заходу.



Також правоохоронці встановлюють й інших осіб, причетних до вимагання хабаря.