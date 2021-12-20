Одеса: чоловік "ввічливо" пограбував продавця

Одеські правоохоронці затримали підозрюваного у розбійному нападі на магазин в Суворівському районі міста.
Чоловік зайшов у магазин, знаючи, що там працює літня жінка, яка не буде чинити опір, і "ввічливо попросив" її, погрожуючи ножем, віддати йому гроші та цінні речі, повідомляє пресслужба поліції Одеської області.
Таким чином зловмисник розжився трьома тисячами гривень і каблучкою.
Таким чином зловмисник розжився трьома тисячами гривень і каблучкою.
У фігуранта вилучили ймовірне знаряддя злочину - ніж і каблучку його жертви. А гроші, як заявив зловмисник, він вже витратив.
На допиті чоловік стверджував, що просив жінку розлучитися з цінностями "ввічливо".
Правопорушника затримано. Йому загрожує від семи до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі