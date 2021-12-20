Одеса: чоловік "ввічливо" пограбував продавця

20:56 26 березень Київ, Україна

Одеські правоохоронці затримали підозрюваного у розбійному нападі на магазин в Суворівському районі міста.

Чоловік зайшов у магазин, знаючи, що там працює літня жінка, яка не буде чинити опір, і "ввічливо попросив" її, погрожуючи ножем, віддати йому гроші та цінні речі, повідомляє пресслужба поліції Одеської області.



Таким чином зловмисник розжився трьома тисячами гривень і каблучкою.

"За добу оперативники встановили: злочин скоїв 27-річний місцевий житель, в суді на розгляді щодо якого зараз знаходяться обвинувальні акти за крадіжку, грабіж і тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

У фігуранта вилучили ймовірне знаряддя злочину - ніж і каблучку його жертви. А гроші, як заявив зловмисник, він вже витратив.



На допиті чоловік стверджував, що просив жінку розлучитися з цінностями "ввічливо".



Правопорушника затримано. Йому загрожує від семи до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.