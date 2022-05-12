Одеса: чоловік погрожував підірвати McDonald's

15:40 10 грудня Київ, Україна

Співробітники правоохоронних органів Одеси затримали правопорушника, який погрожував адміністрації кафе McDonald's вибухом і вимагав викликати поліцію.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у четвер, 10 грудня.



Опинившись всередині закладу громадського харчування, невідомий чоловік повідомив про наявність у нього вибухового пристрою і плани його застосувати. Адміністрація викликала поліцію.



На виклик прибула велика кількість поліціянтів, пожежні команди і вибухотехніки, які оточили місце інциденту, був введений план "Гром".



Силовикам вдалося швидко його знешкодити.

При перевірці гранати у нього не знайшли. Сам він пояснив свою поведінку складним життям. Тепер зловмиснику загрожує до 6 років позбавлення волі.