Одеса: конфлікт мами і доньки вилився в опіки I-II ступеня

У відділення поліції міста Одеса надійшла заява чоловіка про те, що його дружина завдала тілесні ушкодження гарячою сквородою їхній спільній дочці.

Про це повідомляє одеське районне управління поліції № 1.



Пізно ввечері 7 квітня під час конфлікту 10-річну дівчинку гарячою сковородою вдарила її мати. У потерпілої лікарі діагностували опіки стегна і сідниць I-II ступеня. Дівчинці надали необхідну медичну допомогу, зараз вона проходить лікування амбулаторно. З цього приводу батько дитини звернувся із заявою в поліцію.



Відомості за даним фактом правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. В рамках розпочатого виробництва призначена судово-медична експертиза, яка встановить ступінь тяжкості завданих малолітній дівчинці тілесних ушкоджень.



Щодо жінки працівники ювенальної превенції вже складали адміністративні протоколи за неналежне виконання батьківських обов'язків і вчинення домашнього насильства стосовно дочки.



Про подію поліціянти повідомили службу у справах дітей для взяття сім'ї на контроль.