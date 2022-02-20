Одеса: комунальника-хабарника впіймали на гарячому

Директор одного з комунальних підприємств Одеської міської ради за грошову винагороду в розмірі 50 тис. грн пообіцяв передати в оренду приміщення в 200 м кв.
Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.
Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.
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