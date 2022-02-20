Одеса: комунальника-хабарника впіймали на гарячому

14:27 25 травень Київ, Україна

Директор одного з комунальних підприємств Одеської міської ради за грошову винагороду в розмірі 50 тис. грн пообіцяв передати в оренду приміщення в 200 м кв.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

"Викрили діяльність комунальника оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області з колегами-правоохоронцями. Вчора, 24 травня, чиновника затримали в порядку статті 208 КПК України, а з місця події вилучили всю суму коштів", - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.